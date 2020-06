Ceglie Messapica. Ruba cosmetici in un negozio, arrestato e rimesso in libertà

CEGLIE MESSAPICA - I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica hanno arrestato, in flagranza di reato, un 32enne cittadino georgiano, residente nella provincia di Bari, per furto aggravato. In particolare, l’uomo, è stato sorpreso all’interno di un esercizio commerciale di Ceglie Messapica, mentre si appropriava di cosmetici per un valore di 70 euro circa. L'uomo è stato rimesso in libertà.

