Ceglie Messapica. Tenta di liberarsi della cocaina, giovare arrestato e rimesso in libertà

CEGLIE MESSAPICA - Ha tentato, invano, di liberarsi di due dosi di cocaina del peso complessivo di circa 0,70 grammi, durante un controllo da parte dei carabinieri della stazione di Ceglie Messapica nelle vie del centro ma per un 22enne del luogo è scattato l'arresto in flagranza di reato. Il giovane, infatti, alla vista dei militari ha gettato le due dosi ma la successiva perquisizione presso l'abitazione ha consentito il ritrovamento nel comodino della stanza da letti di altri 0,70 grammi di marijuana e 140 euro in contanti, ritenute provento dell’attività illecita, nonchè materiale utile per il confezionamento. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, sanzionato anche per la violazione, recidiva, delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid–19 indicate nel decreto legge del 25 marzo 2020, a conclusione delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà come disposto dall’autorità giudiziaria.

