Ceglie Messapica. Tenta di sbarazzarsi della droga: giovane arrestato e rimesso in libertà

CEGLIE MESSAPICA - Ha cercato invano di liberarsi di 5 dosi di cocaina un 26enne di Ceglie Messapica fermato dai carabinieri della locale stazione in una via del centro, nell'ambito del servizio preventivo finalizzato al controllo delle prescrizioni contenute nei decreti governativi riguardanti le misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il giovane era alla guida della sua autovettura quando, alla vista dei militari, ha gettato dal finestrino la sostanza stupefacente per un peso complessivo di 2 grammi.

La perquisizione successiva dell'autovettura ha, però, permesso ai militari di rinvenire dietro il sedile del passeggero dell’auto e nella tasca dei pantaloni indossati dal 26enne, altri 2,20 grammi di marijuana e 250 euro in contanti. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato, sanzionato anche per la violazione dei citati decreti governativi per complessivi 1.066,66 euro, a conclusione delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

