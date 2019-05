Trovano la casa delle vacanze occupata: una denuncia

Amara sorpresa per una coppia originaria di Ceglie Messapica, ma residente in Umbria per lavoro: moglie e marito hanno trovato la casa estiva di proprietà a Martina Franca occupata da un uomo, poi denunciato dagli agenti anche per furto di energia elettrica.

A fare la scoperta è stata la donna, 55 anni, tornata, come ogni anno, nella Valle d’Itria per sistemare l'immobile in vista dell'estate. Appena arrivata ha visto che erano in corso di svolgimento lavori ristrutturazione: nel giardino c'erano una betoniera, materiali edili, un pavimento pronto per essere posato e nuovi impianti fognari.