Ceglie: borseggi al mercato settimanale, via il portafogli a tre donne

CEGLIE MESSAPICA - Sono tre le donne che questa mattina si sono recate alla locale stazione dei carabinieri di Ceglie Messapica per sporgere denuncia poichè era stato sottratto loro il portafogli mentre erano al mercato settimanale. Difficile per le vittime risalire al momento o alla malafattore del gesto ma, al rientro a casa, dopo essersi recate al mercato del sabato nella periferia della città, le donne si sono accorte di non avere più il portafogli nella borsa. Per questo non è rimasto altro da fare che denunciare l'accaduto ai militari, anche perchè oltre al denaro in contanti i borsellini contenevano carte di credito e documenti d'identità. Le malcapitate hanno fornito tutte le notizie utili ai carabinieri sui vari spostamenti effettuati tra le bancarelle dove, però, circolano decine di persone tra le quali non mancano i malintenzionati che prendono di mira, soprattutto, persone anziane.