Cellino, nuovo boato nella notte: bomba carta fatta esplodere per strada

CELLINO SAN MARCO – Nuovo boato a Cellino San Marco: dopo la bomba carta fatta esplodere nei pressi dell’abitazione di un imprenditore tra domenica e lunedì scorsi, alle prime ore del giorno di oggi un altro boato ha svegliato gran parte dei cellinesi. Il rumore provocato dalla deflagrazione è stato udito intorno alle cinque nella zona Nord del paese, tra via Benedetto Croce, via San Marco, via Mazzini e strade limitrofe. Nella stessa zona dove c’è la sede della caserma dei carabinieri.

Da quanto si apprende un altro ordigno artigianale è stato fatto esplodere per strada, in via Dante Alighieri, una traversa di via San Marco. La deflagrazione non avrebbe provocato danni ma anche in questo caso, da quanto emerge dai primi accertamenti, si è trattato di un atto intimidatorio.

Sulle indagini si mantiene lo stretto riserbo, i carabinieri della compagnia di Brindisi unitamente ai colleghi di Cellino San Marco stanno indagando per fare chiarezza sulla vicenda. Al vaglio alcuni fotogrammi delle telecamere installate nella via dove è stata fatta esplodere la bomba carta. I militari stanno anche ascoltando alcuni residenti e testimoni.