Alla guida di un'auto rubata, arrestato per riciclaggio

CELLINO SAN MARCO - Era alla guida di una Fiat Bravo risultata rubata: con l'accusa di riciclaggio dell'auto è stato arrestato Francesco Punzetti, 41 anni, di Cellino San Marco. E' ai domiciliari da oggi: i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare.

L'indagato, in concorso con altra persona, avrebbe "sostituito e trasferito l’autovettura, oggetto di furto avvenuto a Porto Cesareo il 14 agosto 2018, compiendo operazioni tali da ostacolarne l’identificazione della provenienza delittuosa, in particolare mediante la ripunzonatura del telaio e la sostituzione della targa"

Punzetti era stato fermato dai nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale sulla Sp75. Il mezzo era sprovvisto di polizza assicurativa obbligatoria scaduta di validità da qualche mese. Ulteriori verifiche hanno fatto rilevare una serie di incongruenze e in particolare che il veicolo risultava immatricolato nel 2008, In dotazione tutti e 4 i vetri laterali e il lunotto anteriore e posteriore dell’anno 2011. E ancora, nell’ultima revisione effettuata nel giugno del 2017 risultava aver percorso 188.214 chilometi, mentre all’atto del controllo misuravano circa 30mila in meno.

