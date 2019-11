Caminetto e canna fumaria in fiamme: soccorsi tempestivi

CELLINO SAN MARCO – Una squadra della protezione civile comunale, una della polizia locale e una di vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono intervenute – nell’ordine – per affrontare l’incendio di un caminetto e di una canna fumaria a Cellino San Marco, che interessava una abitazione occupata da una famiglia composta da due anziani coniugi, uno dei quali allettato, e dai loro due figli disabili. Tutto si è risolto per il meglio, dopo l’esclusione di problemi di agibilità per l’abitazione.

Per primi, richiamati dalle richieste di aiuto, sono intervenuti tre cittadini, vicini di casa, Realino Iurlaro e Dario Nobile e Raffaele Pezzuto. Sul posto si sono recati la comandante della polizia locale, commissario Luana Casalini, assieme al responsabile del gruppo locale della protezione civile, Franco Menga, e all’assessore Francesco Briganti.