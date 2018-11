Cerchi in lega venduti on line: scatta una denuncia per truffa

CEGLIE MESSAPICA - Un giovane di 24 anni è stato denunciato dai carabinieri di Ceglie Messapica per truffa dopo aver messo in vendita on line un kit di cerchi in lega. Stando a quanto accertato dai militari, avrebbe incassato la somma di 150 euro, versata da un 28enne di Ceglie, tramite post-pay, ma non avrebbe consegnato la merce. A quel punto il cegliese ha sporto querela.