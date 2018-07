Il 1 Reggimento della Brigata Marina San Marco parte per la Libia

BRINDISI - Lunedì 30 luglio 2018, sul ponte di volo di nave San Marco, nella base di Brindisi, avrà luogo la cerimonia di saluto per l’avvicendamento delle unità navali impegate nell'Operazione Sofia, e per la partenza del 1 Reggimento della Brigata Marina San Marco che andrà a sostituire l'unità italiana attualmente impegnata a Misurata, nella task force Ippocrate che gestisce un grande ospedale da campo nella città portuale libica.

Alla cerimonia, presieduta dal comandante in capo della Squadra Navale, ammiraglio Donato Marzano, accompagnato dal comandante della Brigata Marina San Marco e del Presidio Militare di Brindisi, contrammiraglio Cesare Bruno Petragnani e dal comandante della Terza Divisione Navale, contrammiraglio Flavio Biaggi, saranno presenti autorità militari, civili e religiose della città di Brindisi, nonché una rappresentanza del gruppo Anmi di Brindisi e del gruppo “Leoni di San Marco”.

Lo scopo dell'Operazione Sofia, istituita il 18 maggio 2015 e lanciata dall'Europa nel giugno successivo quello di avviare sforzi sistematici per individuare, catturare e distruggere le navi ed attrezzature utilizzate o sospettate di essere utilizzate da contrabbandieri e trafficanti di migranti. La Commissione Europea ha giudicato questa operazione come un contributo fondamentale alla lotta contro l'instabilità nella regione mediterranea e come un modo per ridurre la perdita di vite umane in mare e aumentare la sicurezza dei cittadini europei.

Questa operazione è successiva all'operazione di ricerca e di soccorso Mare Nostrum del governo italiano (2013) e all'operazione di controllo delle frontiere Triton dell'agenzia Frontex (2014). Dal 6 aprile 2017, la flagship dell'Operazione Sophia è diventata nave San Giusto, una delle tre unità anfibie della Marina Militare Italiana assieme al San Marco e al San Giorgio di stanza nella stazione navale di Brindisi.