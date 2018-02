Certificato di agibilità difforme da attuale dell’immobile: chiusa struttura ricettiva

OSTUNI – Disposta la chiusura di una struttura turistico alberghiera sita sulla costa ostunese in località Pilone. In seguito a un controllo espletato a ottobre scorso dai carabinieri del Nas di Taranto è emerso che il certificato di agibilità della struttura, era difforme da quello che è lo stato attuale dell’immobile. In buona sostanza erano state apportate modifiche alla struttura che hanno fatto decadere l’agibilità.