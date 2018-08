Ospedale Perrino più sicuro: rilasciato certificato di prevenzione incendi

BRINDISI - Grazie alla collaborazione attiva tra Asl e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, e all’impegnativo lavoro di una Commissione tecnica, oggi l’ospedale Perrino di Brindisi ha finalmente ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi.

L’ospedale Perrino fu inaugurato con il rilascio di un certificato temporaneo. Negli anni sono stati ottenuti dei rinnovi fino alla sospensione della certificazione per un lungo periodo. In questi ultimi anni si è lavorato per l’adeguamento della struttura alla recente normativa, in particolare Il Decreto Interministeriale (Interno, Salute ed Economia e Finanze) del 19 marzo 2015 che ha aggiornato la regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private.

L’adeguamento ha richiesto la presentazione di progetti a cura della Asl con un piano di interventi negli ambienti e l’installazione di nuovi dispositivi e prodotti isolanti. Il lavoro attuato ha consentito di ottenere l’attestazione del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Sulla prevenzione incendi è stata inoltre programmata, nel corso del mese di settembre, formazione specifica obbligatoria rivolta al personale aziendale per “addetti antincendio”. Nel piano di riqualificazione ed efficientamento energetico avviato da questa ultima Amministrazione per gli ospedali, ottenere la certificazione di prevenzione incendi con l’adeguamento alla più recente normativa per la struttura più importante della provincia rappresentava una priorità e un gap assolutamente da colmare.

Si ringrazia per il lavoro e per la disponibilità il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Ing. Antonio Panaro e tutti i suoi collaboratori.