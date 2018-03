Chiusa al traffico la provinciale Pozzo Faceto-Torre Canne

FASANO - Da oggi (martedì 20 marzo) la strada provinciale 7 (ex statale 16 Pozzo Faceto-Torre Canne) è chiusa al traffico veicolare per consentire l’effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria del sottovia ferroviario esistente proprio a Pozzo Faceto. Lo ha deciso con apposita ordinanza la Provincia di Brindisi, per gli atti di sua competenza, considerato l’avvio dei lavori da parte delle Ferrovie dello Stato lungo il sottopasso.

Proprio per l’inizio di questi interventi manutentivi straordinari, il Comune di Fasano, dal canto suo, ha soppresso (a partire da oggi) la fermata del bus del trasporto pubblico locale di una parte di viale del Miracolo a Pozzo Faceto (nel tratto precedente il sottopasso). La soppressione di questa fermata sarà a tempo indeterminato, ossia fino a quando gli interventi previsti nel sottovia non saranno completati. Discorso diverso per il servizio comunale di scuolabus che, invece, verrà garantito ugualmente attraverso apposite deviazioni del percorso. Inoltre, i mezzi provenienti dalla ex statale 16 e da Torre Canne saranno dirottati lungo la strada provinciale 6 (“Pezze di Greco-Torre Spaccata-Torre Canne).