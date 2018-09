Chiusa al traffico per due ore la strada statale 379

BRINDISI - Chiusa al traffico per due ore, oggi (lunedì 17 settembre 2018) dalle 17 sino alle 19, la strada statale 379 all'altezza dello svincolo per Torre Canne. La Polizia stradale ha indicato lungo la carreggiata le deviazioni che si sono rese necessarie per consentire ai tecnici di una società di ripristinare un palo della pubbblica illuminazione.

La riapertura del tratto di strada è previsto per le 19 circa.