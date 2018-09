Chiuso per caduta calcinacci da una facciata un tratto di via Saponea

BRINDISI - Intervento, questa sera, di una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale in via Saponea a Brindisi, nel tratto tra corso Roma e via Porta Lecce, per mettere in sicurezza la facciata di un immobile da cui si stavano staccando grossi pezzi di intonaco. Per svolgere l'intervento, è stato necessario chiudere il tratto di strada interessato sino a conclusione delle operazioni, ed utilizzare una piattaforma mobile. In genere le cadute di calcinacci, con rischio per pedoni e veicoli, sono dovute a mancate o non corrette manutenzioni (eccezion fatta per eventi meteo eccezionali). Per eliminare i rischi, vigili del fuoco e tecnici comunali sono costretti a intervenire a tutte le ore e in qualsiasi giorno della settimana.