Chiuso dalla Asl e dal Nas deposito di alimenti di paninoteca

SAN VITO DEI NORMANNI - Il dirigente del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Brindisi in qualità di autorità competente, a seguito di ispezione effettuata dai carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Taranto, attività effettuata con i carabinieri della locale compagnia, ha disposto la chiusura in San Vito dei Normanni del deposito alimenti di pertinenza di una paninoteca del luogo.

Il provvedimento è stato adottato in seguito all’accertata presenza di un garage adiacente l’attività adibito a deposito di alimenti non presente nella piantina allegata alla Dia, nonché privo dei requisiti igienico sanitari. Pertanto quanto accertato risulta in contrasto con la vigente normativa e, al fine di evitare il rischio di contaminazione degli alimenti e delle bevande e di porre rimedio alle non conformità rilevate, è stata ordinata la sospensione immediata dell’attività di deposito di alimenti e bevande svolta all’interno del locale garage adiacente alla paninoteca, fino alla presentazione della Scia sanitaria per ampliamento dell’esistente area destinata alla somministrazione di cibi.