Viale Aldo Moro, lavori alla fognatura: strada chiusa per due giorni

BRINDISI - Chiuso al traffico per due giorni viale Aldo Moro, a Brindisi: oggi e domani, sabato 23 febbraio 2019, dalle 8,20 sino alle 16 il tratto di strada compreso tra via Dalmazia e via Tirolo, in direzione di via Sant'Angelo, sarà bloccato per consentire l'esecuzione di lavori per la sostituzione di un tronco fognario. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Co.E.Dir di Brindisi.