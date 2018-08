Ciak si gira a Francavilla Fontana: casting per il film con Laura Chiatti

FRANCAVILLA FONTANA – Ciak, si gira a Francavilla fontana per raccontare sul grande schermo la storia d’amore di Francesca e Matteo, con i volti di Laura Chiatti e Michele Riondino. E la partecipazione di comparse, tra 18 e anni, da selezionare attraverso casting che si svolgeranno il 29 e il 30 agosto nell’atrio del castello imperiale, in vista delle riprese che partiranno il 19 settembre.

Il casting

Per chi ha sempre sognato di debuttare sul set o per chi ha già avuto esperienze cinematografie, il film di Marco Danieli, premiato come migliore esordiente con il David di Donatello, è l’occasione giusta. La produzione, Fabula Pictures con Lucky Red e Rai Cinema, è alla ricerca di figure maschili e femminili “di estrazione italiana ed europea” da inserire nella trama del film ambientato negli anni Settanta e Ottanta, con la colonna sonora delle note e parole del duo Battisti-Mogol.

Il casting prima di approdare nella Città degli Imperiali, si svolgerà a Lecce, nel Cineporto di Apulia Film Commission, in via Vecchia Frigole, 36: l’appuntamento è per oggi e domani. Quindi a Francavilla nella giornata del 29 e del 30 agosto, dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 18.

I profili delle comparse

Si cercano anche “proprietari di cani di grossa taglia, di indole docile, ma vivace”, così come “uomini e donne asiatici, africani, subsahariani e nordici, con permesso di soggiorno”. E ancora: “uomini suonatori di percussioni e donne suonatrici di flauto, ballerini di Capoeria e donne disposte a mettersi in topless”. I profili delle comparse sono stati descritti sul sito interne di Apulia Film Commission.

“Sono esclusi dai casting uomini e donne con tinte moderne, piercing, tatuaggi evidenti e vistosi, sopracciglia tatuate e unghie finte. Sono ammessi i calvi, gli uomini con la barba e capelli lunghi. Saranno accettate solo figurazioni con capelli a tinta unita”, è scritto. “Sono esclusi i dipendenti della Pubblica Amministrazione”.

La produzione svolgerà una “preselezione all’entrata nel caso in cui la tipologia dei candidati non rientri nel progetto cinematografico”.

Informazioni e candidature

Per sostenere i casting occorrerà arrivare muniti di fotocopia della carta d’identità, del codice fiscale (fronte e retro), sulla quale indicare Cap, il recapito telefonico, la mail personale e l’Iban. Per i “cittadini extracomunitari, è necessario mostrare fotocopia del permesso di soggiorno e del passaporto, entrambi in corso di validità”. In assenza dei documenti – come precisato dalla produzione tramite Apulia Film Commission – si verrà esclusi dai casting.

Per avere ulteriori informazioni e per candidarsi, è possibile mandare mail a unavventurafilm@gmail.come scrivendo nell’oggetto casting Francavilla oppure casting Lecce. Sono richieste due fotografie: un primo piano e una figura intera.

Le riprese

Terminata la fase della ricerca delle comparse, inizieranno le riprese a Francavilla Fontana, scelta come set dopo i sopralluoghi delle settimane scorse, avvenuti in collaborazione con l’Amministrazione cittadina guidata da Antonello De Nuzzo: piazza Dante e palazzo Clavica hanno convinto lo staff della produzione. Il primo ciak è atteso per il 19 settembre, l’ultimo il 6 ottobre.

Laura Chiatti e Michele Riondino (di origine tarantina, nella foto in alto), scelti per i ruoli dei protagonisti canteranno e balleranno con le coreografie di Luca Tommassini. Stando alla trama, i due giovani si incontrano proprio a Francavilla che diventerà testimone del loro amore. Per la gioia della Città degli Imperiali, della gente comune e dell’Amministrazione.

Gallery