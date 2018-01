Ciclista investita sulla provinciale: ricoverata in prognosi riservata

FASANO – Una 40enne di Pezze di Greco, frazione di Fasano, è ricoverata in gravi condizioni in prognosi riservata all’ospedale Perrino di Brindisi per le ferite riportate a causa di un incidente in cui è rimasta coinvolta. È stata investita da una Citroen C5 mentre viaggiava a bordo di una bicicletta sulla strada provinciale che collega Ostuni a Carovigno. È accaduto intorno alle 15.30 di oggi, martedì 16 gennaio. Sul posto, peri rilievi del caso, si sono recati gli agenti della Polizia locale di Ostuni. Il traffico ha subito grossi rallentamenti.