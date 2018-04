Cillarese: rubati anche i passamano, l'inciviltà non ha confini

BRINDISI – Pezzo dopo pezzo, gli incivili stanno smantellando il parco Cillarese. L’ultima trovava è stata quella di rubare i tubi di ferro dei passamano che costeggiano il canale. Come si vede nelle foto a corredo dell’articolo, le sbarre metalliche sono sparite. Non solo. Sempre nei pressi della ringhiera, i vandali hanno anche rotto la maniglia della porta di ingresso di una cabina elettrica, con un pericolo più che concreto per l’incolumità dei bambini. Come se non bastasse, sono state danneggiate le staccionate di legno che delimitano il prato. Continuano, insomma, i gravi gesti di civiltà ai danni del più grande parco urbano della Puglia. Il tutto in uno scenario di degrado documentato dalla foto in cui si vede il vuoto lasciato da alcune mattonelle divelte, su uno uno dei pontili.

