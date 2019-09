Cinque auto a fuoco nella notte in due incendi: si indaga

Cinque auto danneggiate da incendio nella notte scorsa tra Fasano e San Vito dei Normanni. Il primo rogo si è sviluppato poco dopo la mezzanotte in via Lanzillotti a San Vito. A fuoco una Fiat 500 L con impianto a Gpl di un falegname in pensione, le fiamme hanno raggiunto anche una Renault Clio parcheggiata accanto intetata ad una donna. Grossi danni anche al prospetto delle abitazioni vicine ai roghi. Sul posto si sono recati oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia loocale. Al momento non sarebbero emersi elementi riconducibili a qualche azione dolosa.

Il secondo incendio si è verificato in corso Perrini nella città della Selva intorno all’1.30. Da quanto ricostruito dai carabinieri, giunti sul posto dopo i pompieri, l’incendio è partito dal vano motore di una Fiat Grande Punto intestata a un 55enne disoccupato. Successivamente le fiamme si sono propagate su un’altra Punto e poi su una Nissan Qashqai di cui è stata danneggiata la fiancata. Anche in questo caso dal sopralluogo non sarebbero emersi elementi riconducibili a qualche azione dolosa.