Controlli su strada: denunciate cinque persone

Cinque persone sono incappare in controlli stradali condotti dai carabinieri a Brindisi, Francavilla Fontana, San Donaci e Tuturano, è denunciate a vario titolo per guida senza patente, sotto effetto di alcol e rifiuto di sottoporsi al test antidroga. Sequestro per tre auto e un ciclomotore.

Il primo caso a Brindisi dove i militari di una pattuglia del Norm hanno fermato uno studente di 22 anni alla guida di una Smart Fortwo di sua proprieta' accettando che il giovane era privo di patente di guida, mai conseguita. Tale violazione è stata depenalizzata, ma torna a costituire reato se interviene una recidiva nel biennio. Pertanto il conducente della Smart è stato denunciato e la vettura sequestrata.

Analoga circostanza a Francavilla Fontana dove in via Ceglie una pattuglia del Norm della locale compagnia ha fermato una Fiat Punto condotta da una donna di 40 anni priva della patente di guida, mai ottenuta. Anche in questo caso sussisteva la recidiva nel biennio, e i militari hanno proceduto con una denuncia a piede libero e il sequestro della vettura.

Anche a Tuturano è scattata una denuncia per guida senza patente, a carico di un cittadino della Guinea fermato dai carabinieri della stazione locale mentre era alla guida di un motociclo Malaguti senza aver mai conseguito la patente. Si trattava della seconda violazione commessa nel biennio, quindi sono scattati sequestro del mezzo e denuncia. L'uomo inoltre aveva il permesso di soggiorno scaduto.

A San Donaci denunciato al termine di un controllo da parte dei carabinieri della stazione locale un 34enne di Campi Salentina, il quale era alla guida di una Citroen C4 fermata in via Verdi. L'uomo ha rifiutato di sottoporsi al test per l'accertamentodella presenza di narcotici nel suo organismo. L'auto è stata sequestrata ai fini della confisca, mentre il passeggero, perquisito e trovato in possesso di un grammo di eroina, è stato segnalato come assuntore di stupefacenti.

Infine, nuovamente a Francavilla Fontana, i carabinieri del Norm hanno fermato e denunciato per guida in stato di ebbrezza un 40enne del luogo che era alla guida di una Fiat 500 di proprietà di un parente. L'uomo era in evidente stato di alterazione psicofisica ed è stato sottoposto all'alcol test rivelando un tasso di 1,9 grammi per litro, quasi di quattro Oltre superiore al massimo consentito. Patente sequestrata e denuncia, mentre l'auto è stata affidata al proprietario.