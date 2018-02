Cisternino: primo incontro istituzionale fra il comandante Nigro e il sindaco Convertini

Primo incontro istituzionale fra il nuovo comandante della polizia locale di Cisternino, Teodoro Nigro, al comando della polizia locale di Brindisi fino allo scorso 31 dicembre, è il sindaco di Cisternino, Luca Convertini.

L’occasione è stata propizia per non solo la presentazione alla Giunta ed all’apparato burocratico, ma soprattutto vi è stata una disamina delle problematiche della cittadina che, come è noto, ha un territorio urbano e rurale tipizzato da numerose contrade con la frazione di casalini.

Si è parlato non solo di sicurezza stradale con riferimento ai pedoni ed alla segnaletica complementare da incrementare, ma anche di efficientamento della viabilità e dei parcheggi, anche alla luce delle sempre significative presenze turistiche.

Non è mancato, infine, un riferimento al servizio di polizia locale, affinché si adotti una maggiore presenza sul vasto territorio, si istituzionalizzi il vigile di prossimità e si svolgano mirati controlli sul conferimento dei rifiuti, sui permessi a costruire e sulla conduzione e guida di veicoli, soprattutto sugli assi stradali tra la strada statale 379 e le statali che conducono nel cuore del comprensorio della Valle D’Itria .