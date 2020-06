Cisternino. Servizio straordinario di controllo del territorio, una denuncia per spaccio

CISTERNINO - A Cisternino, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri della locale stazione, coadiuvati da quelli dello squadrone eliportato cacciatori Puglia, hanno denunciato in stato di libertà un 24enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, il giovane, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 0,9 grammi circa di marijuana e di un bilancino di precisione, occultati nella camera da letto, nonché di una piantina (alta circa 66 cm) della sostanza coltivata nel giardino di pertinenza dell’abitazione, il tutto sottoposto a sequestro. Nel complesso, i carabinieri hanno controllato 13 veicoli, identificato 17 persone, di cui 5 di interesse operativo, effettuato 2 perquisizioni domiciliari e 1 personale.

