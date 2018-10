Cittadini in campo contro inciviltà: il Comune lancia "Ecomercato"

BRINDISI – Per porre un argine ai fenomeni di inciviltà che ogni giovedì accompagnano il mercato rionale del rione Sant’Elia, il Comune di Brindisi e la ditta Ecotecnica sono pronti a lanciare il progetto Ecomercato: un’iniziativa che punta a coinvolgere i cittadini per sensibilizzare i commercianti a un corretto conferimento dei rifiuti.

L’obiettivo è che non si assista più a scene come quella documentata ieri (giovedì 11 ottobre) da un cittadino nei pressi della parrocchia di San Lorenzo, dove le strade erano letteralmente disseminate di scarti di frutta, verdura, scatole di plastica e di legno, oltre a contenitori di ogni tipo. Da anni, ogni giovedì, si verificano situazioni di questo tipo. La ditta Ecotecnica (come si vede nelle foto a corredo dell’articolo) puntualmente si attiva per rimuovere i rifiuti e pulire le strade, ma è bene agire a monte.

L’assessore con delega alle Politiche Ambientali, Roberta Lopalco, contattata da BrindisiReport, assicura che “saranno incrementati i controlli da parte della polizia locale”. “Crediamo - dichiara l’assessore - nella formazione e sensibilizzazione”. Per questo verrà attivato un progetto analogo ad Ecofesta, l’iniziativa lanciata in occasione dell’edizione 2018 delle festività dedicate ai santi patroni Teodoro e Lorenzo. “Attraverso il progetto Ecomercato – spiega la Lopalco – avvieremo un’opera di sensibilizzazione dei commerciando, formando persone del posto che possano dare un contributo, sempre in collaborazione con Ecotecnica”.

Il Comune diramerà un avviso pubblico al quale potranno aderire tutto coloro i quali intendono dare un contributo. “Punteremo – prosegue l’assessore – sui giovani. E’ soprattutto con loro, senza escludere altre fasce della popolazione, che vorremmo interagire”.

Ai cittadini formati da Ecotecnica e dalla polizia locale spetterà il compito di illustrare ai commercianti come si fa una corretta raccolta differenziata, accompagnando le operazioni di imballaggio e di conferimento dell’umido. Inoltre è in calendario nei prossimi giorni un incontro con le associazioni di categoria di commercianti e artigiani e amministratori di condominio. Attraverso il coinvolgimento di tutte le parti in causa, si cercherà di risolvere un problema che da anni affligge i residenti del quartiere

