Si presenta all'ex Di Summa con ferita da taglio: indagini in corso

BRINDISI – Sospetto caso di accoltellamento a Brindisi, su cui ha appena cominciato ad indagare la polizia. Infatti la vicenda prende le mosse poco prima delle 13 odierne, quando un cittadino di origine pakistana di 29 anni, si è presentato presso l’ex ospedale Di Summa, con una vistosa chiazza di sangue sulla parte anteriore dei calzoni, balbettando “accoltellato…accoltellato”.

Un vigilante ha chiesto rapidamente all’immigrato particolari sull’accaduto, e la risposta è stata che il ferimento era avvenuto a casa, accidentalmente. Poi una seconda versione, in seguito ad altre domande questa volta da parte dei poliziotti giunti sul posto: questa volta l’immigrato ha parlato di un incidente avvenuto mentre maneggiava il coltello per sbucciare patate, in un negozio di alimentari di corso Umberto, indicato agli agenti.

All'uomo è stata riscontrata una ferita da taglio nella regione inguinale sinistra, medicata sul posto da una equipe del 118, che poi ha condotto il paziente all’ospedale Perrino.

Sul posto, oltre alle volanti della questura, anche alcuni investigatori della Squadra mobile, che stanno ora riscontrando le indicazioni date dal ferito, per escludere che possa essersi trattato di un ferimento causato da terza persona. Sembra infatti strano che il ferito abbia percorso da solo la distanza dal centro cittadino all'ospedale sbagliato, nelle condizioni in cui si trovava.