Sbarca con due clandestini nel bagagliaio: arrestato "taxista" francavillese

BRINDISI – Nel bagagliaio della sua auto si trovavano due uomini di nazionalità pakistana, coperti da numerosi indumenti. In questo modo il 39enne Maurizio Rossini, di Francavilla Fontana, ha tentato di far entrare clandestinamente in Italia due extracomunitari. Ma l’uomo non è riuscito a passare la rete di controlli effettuati dal personale della polizia di Frontiera di Brindisi a Costa Morena Ovest.

Il 39enne era al volante di una Mercedes Sw sbarcata dal traghetto Corfù, proveniente dal porto greco di Igoumenitsa. L’auto, con targhe italiane, aveva tutti i vetri oscurati da pellicole adesive recanti la pubblicità di una compagnia circense che non consentivano di vedere cosa si trovasse all’interno dell’abitacolo.

Questo ha insospettito gli agenti, che hanno proceduto con un’accurata ispezione del veicolo, fino al rinvenimento dei due clandestini. Da quanto appurato dagli investigatori, i migranti avevano versato al francavillese una cospicua somma di denaro per il viaggio dalla Grecia a Brindisi.

L’autista, arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è stato condotto presso la locale casa circondariale di Brindisi. L’uomo è stato trovato in possesso di una considerevole somma contante, ritenuta provento di attività illecita. Sia il denaro che la macchina sono stati posti sotto sequestro.