Birilli di cocaina in bocca: finisce ai domiciliari

OSTUNI - Nascondeva in bocca birilli di cocaina per eludere i controlli. Con l'accusa di spaccio di droga è stato arrestato, ai domiciliari, un 29enne di Ostuni: l'ordinanza di custodia è stata eseguita dagli agenti del commissariato della Città Bianca, gli stessi che alla fine dello scorso mese di settembre sorpreso il giovane mentre cedeva dosi nei pressi di campetti sportivi e di una chiesa.

In quella occasione, gli agenti sequestrarono cinque grammi di cocaina in dosi, denaro, materiale per il confezionamento e sostanza da taglio nel corso di un servizio nato da numerose segnalazioni dei cittadini. Dopo la convalida dell’arresto gli fu applicata la misura dell’obbligo di dimora in Ostuni con rientro e permanenza in casa tutti i giorni dalle 20 alle 07. Il pubblico ministero propose ricorso e questo, divenuto definitivo ha visto soccombente la difesa