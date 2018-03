Cocaina e marijuana nella cappa del camino: arrestato dai carabinieri

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Aveva nascosto 17 dosi di cocaina e due dosi di marijuana nella cappa del camino. Ma il nascondiglio non è sfuggito ai carabinieri. E’ stato arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 57enne Donato Carrozzo, di San Pancrazio Salentino.

L’uomo nella giornata di ieri (8 marzo) ha ricevuto la visita dei carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino. I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto 5 dosi di cocaina suddivisa, come detto, in 17 dosi avvolte in cellophane e riposte in un astuccio di plastica da medicinali, nascoste nella parte interna della cappa.

Poi le forze dell’ordine hanno recuperato due grammi di marijuana confezionata in un paio di dosi nascoste in un porta oggetti, oltre a materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e la somma di 150 euro in banconote, ritenute provento di attività illecita.

Carrozzo, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Brindisi.

