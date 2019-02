Otto dosi di cocaina nella giacca: fioraio ai domiciliari

SAN DONACI - Otto dosi di cocaina nascoste nella tasca della giacca e 1.700 euro in contanti: con l'accusa di spaccio di droga è stato arrestato Ernesto Caputo, 38 anni, fioraio, di San Donaci. E' ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip del Tribunale di Brindisi.

Caputo è stato fermato dai carabinieri della stazione di San Donaci in via Carso mentre era alla guida della sua autovettura. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di otto involucri in cellophane contenenti cocaina, celati nella tasca interna della giacca. La somma contante di 1.700 euro, in banconote di vario taglio, era nelle tasche dei pantaloni. Droga e denaro sono stati posti sotto sequestro.

