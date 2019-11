Trovata con cocaina alla guida rifiuta i test antidroga: denunciata

SAN DONACI - Controllata alla guida dell’auto, viene trovata in possesso di cocaina e rifiuta di sottoporsi allo specifico test, denunciata. Si tratta di una 31enne di San Donaci.

Nella serata di giovedì, lungo la strada provinciale 51, è stata controllata alla guida di un’auto di proprietà di una familiare ed è stata trovata in possesso di 0,16 grammi di sostanza stupefacente tipo “cocaina”, rifiutando di sottoporsi all’accertamento per l’eventuale guida in stato di alterazione psico-fisica per uso stupefacenti.

La successiva perquisizione personale, eseguita con l’ausilio del personale femminile della locale Polizia Municipale, ha consentito di rinvenire 1,52 grammi di “eroina”, occultati negli indumenti intimi. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e la patente di guida ritirata; il veicolo è stato restituito alla legittima proprietaria.

Brindisi

A Brindisi i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale compagnia di Brindisi, al termine degli accertamenti, hanno denunciato un 35enne del luogo, per guida senza patente poiché mai conseguita. L’uomo, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, è stato sorpreso alla guida della sua autovettura sprovvisto della patente di guida poiché mai conseguita, reiterando nella medesima condotta contestata il 12 agosto 2018.