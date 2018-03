Cocaina in bagno, coppia di fidanzati di Brindisi in carcere

BRINDISI - Lui e lei, fidanzati, sono stati arrestati con l'accusa di spaccio di droga: cocaina, per un peso di quasi 120 grammi, trovata dai carabinieri di Brindisi nell'abitazione della coppia. Entrambi i giovani, brindisini, sono finiti in carcere: lui a Brindisi e lei a Lecce, in attesa della convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale.

I militari del capoluogo hanno scoperto la sostanza stupefacente in bagno. Più esattamente nel water, dove probabilmente - uno dei due avrebbe tentato di disfarsi della cocaina nel corso della perquisizione. Il pubblico ministero di turno, Raffaele Casto, di fronte alla quantità di droga, ha disposto gli arresti in carcere non ritenendo proporzionata alla gravità della condotta la misura dei domiciliari.

I giovani avranno modo di chiarire la propria posizione in sede di udienza di convalida, che si svolgerà nei prossimi giorni. In quella occasione saranno interrogati dal gip, alla presenza dei rispettivi avvocati di fiducia.