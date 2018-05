Cocaina sotto i croccantini del cane: arrestato autista nettezza urbana

ORIA - Cocaina sotto i croccantini del cane, nel bidone della spazzatura: ai domiciliari è finito Antonio Francesco D'Oria, 37 anni, autista della società che si occupa della nettezza urbana a Oria, comune di residenza dell'uomo.

L'arresto, in flagranza di reato, è conseguenza della scoperta di "cinque involucri in cellophane di colore bianco, ciascuno chiuso con nastro isolante di colore nero, per un peso complessivo di 41,5 grammi di stupefacente che dalle analisi è risultata essere cocaina", stando a quanto risulta nel verbale di sequestro. Nel bidone sono stati trovati un bilancino elettronico funzionante e un rotolo di nastro adesivo di colore nero.

La perquisizione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana. D'Oria è stato fermato nel corso della mattinata nel piazzale adiacente alla sua abitazione, i militari hanno proceduto ad effettuare una perquisizione nella sua abitazione e in un locale adibito a deposito nella parte retrostante. Qui c'era il bidone con la cocaina.

Il dipendente della società che si occupa della nettezza urbana sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi nelle prossime ore, in sede di udienza convalida dell'arresto.

