Coinvolto in incidente rifiuta test tossicologici e alcolemici: denunciato

FASANO – A bordo di una Vespa intestata al padre finisce contro un’auto e si rifiuta di sopporsi agli esami tossicologici e alcolmetrici: denunciato dai carabinieri. Protagonista di questa vicenda un 28enne di Fasano, nell’incidente, verificatosi il 16 luglio scorso ha riportato ferite importanti tanto da essere trasportato in ospedale in codice rosso.

In seguito al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti necessari a stabilire se si era messo alla guida sotto l’effetto di alcool o stupefacenti per lui è scattata la denuncia per per guida in stato di alterazione psicofisica determinata da alcol e stupefacenti. Il documento di guida è stato ritirato.