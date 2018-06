ERCHIE - Coinvolto in incidente stradale risulta positivo agli stupefacenti: denunciato, patente ritirata e auto sequestrata per la confisca. Protagonista di questa vicenda un 21enne di Erchie che il 28 giugno scorso è rimasto coinvolto in un incidente stradale, insieme a un’altra auto, sulla strada provinciale che collega Erchie ad Avetrana. Sull’altro veicolo viaggiavano due ultraottantenni.

Il giovane ha riportato un trauma craniofacciale con frattura zigomatica e alle ossa del naso. Un'altra persona che viaggiava con lui, invece, ha riportato la frattura al metacarpo del secondo dito della mano sinistra con perdita di liquido dall’avambraccio.

Dai successivi accertamenti, nello specifico dall’esame ematico, richiesto dai carabinieri del Norm di Francavilla Fontana, intervenuti per i rilievi, il 21enne è risultato positivo all’uso di sostanze stupefacenti ed è stato denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica per l’uso di sostanze stupefacenti e lesioni personali a seguito di sinistro stradale.