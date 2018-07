Collegio dei periti industriali, nuovi incarichi dopo elezioni

BRINDISI - Nuovo organismo direttivo per il collegio dei Periti industriaoi e periti laureati della provincia di Brindisi, dopo elezioni che si sono tenute dal 19 al 23 giugno scorsi nella sede di viale Commenda, 2. Il consiglio direttivo ha nominato presidente Cosimo Piliego; segretario Giovanna Pantaleo; tesoriere Vincenzo Morra; vice presidente Vito Calabrese; consiglieri Antonio Frascino, Antonio Iurlaro e Federico Piliego. Resteranno in carica per quattro anni, sono al 2022.