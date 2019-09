Il saluto di De Magistris: "Cittadini sempre più collaborativi con l'Arma"

BRINDISI – I comandanti delle compagnie e di tutte le stazioni del Brindisino si sono riuniti stamattina presso la sede del comando provinciale dei carabinieri di Brindisi, per il saluto al colonnello Giuseppe De Magistris. Insediatosi nel settembre 2017, l’ufficiale si trasferirà a Vicenza, dove comanderà Centro di eccellenza per le unità di polizia di stabilità. Al suo posto si insedierà la prossima settimana il colonnello Vittorio Carrara, che lascia il comando provinciale di Lodi e inconterà la stampa brindisina lunedì 30 settembre.

Nel corso di un incontro con i giornalisti, De Magistris ha ringraziato tutti i carabinieri che hanno lavorato al suo fianco in questi due anni. Ringraziamenti anche alle scuole, per l’accoglienza riservata ai militari nell’ambito di un tour della legalità che ha coinvolto i comandanti di compagnie e di stazioni. Parole di riconoscenza anche nei confronti del prefetto e delle istituzioni locali.

“Grazie all’Arma dei carabinieri – afferma De Magistris – che continua a macinare sicurezza. In questi due anni i cittadini mi hanno dimostrato di essere cittadini con la C maiuscola. La gente infatti è stata collaborativa con i carabinieri. L’ultimo episodio risale alla scorsa notte, quando un cittadino, dando le sue generalità, ha chiamato il 112 per segnalare la presenza di un’Alfa Giulietta di colore bordeaux, un’auto già segnalata in occasione di reati predatori (con la quale nei giorni scorsi una pattuglia della compagnia di Brindisi ha affrontato un lungo inseguimento a velocitò folle, per le vie cittadine, ndr)”.

De Magistris traccia un bilancio positivo delle attività operative effettuate nell’ultimo biennio. Positivo anche il giudizio del rapporto umano instaurato con la città, di cui conserverà un ottimo ricordo. Infine buffet nel cortile della caserma, dove De Magistris ha stappato una bottiglia insieme all’ormai ex comandante del Reparto Operativo, il tenente colonnello Francesco Accoto, che andrà a dirigere il Reparto comando l’istituenda Scuola allievi carabinieri di Taranto.