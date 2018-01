Colpi di arma da fuoco contro l'abitazione di una persona ai domiciliari

TORCHIAROLO – Si sono vissuti momenti di panico intorno alle ore 19,15 di oggi (25 gennaio), in via Umberto Primo, nel cuore di Torchiarolo, dove alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l’abitazione di una persona sottoposta agli arresti domiciliari. Per fortuna non si registrano feriti. Gli autori, di cui non si conosce il numero esatto, sono fuggiti a bordo di un’auto. Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Brindisi. Seguono aggiornamenti