Colpi di scacciacani per festeggiare Natale: rinvenuti dei proiettili

BRINDISI – Qualcuno al rione Commenda ha pensato bene di festeggiare la notte di Natale, sparando con una scacciacani. Lo si deduce dal fatto che la mattina del 25 dicembre sono stati trovati dei proiettili inesplosi sul marciapiede, nei pressi di un’abitazione.

E’ stato un cittadino a chiedere l’intervento dei carabinieri, segnalando la presenza di alcuni colpi, vicino a delle chiazze di sangue. Questa segnalazione non poteva non destare una certa preoccupazione. La mente è subito tornata alla recente escalation di gambizzazioni e sparatorie spezzata proprio dai carabinieri, grazie a una brillante attività investigativa che nel giro di pochi giorni è sfociata in una sfilza di arresti e sequestri.

Ma in questo caso, fortunatamente, non c’è da allarmarsi. Una volta giunti sul posto, infatti, i militari hanno realizzato che i proiettili rinvenuti al quartiere Commenda erano stati espulsi dal caricatore di una pistola caricata a salve, quindi inoffensiva.

Come si giustificavano, però quelle tracce di sangue, a pochi centimetri dai proiettili? Le forze dell’ordine hanno sondato l’ospedale Perrino e le varie strutture sanitarie della provincia, appurando che nessuno, nelle ore precedenti, si era presentato con ferite da arma da fuoco. E’ presumibile quindi che non vi sia alcun nesso fra i colpi trovati sul marciapiede e le tracce ematiche, di cui non si conosce l’origine.

Il personale della Scientifica, ad ogni modo, si è recato sul posto per i rilievi del caso. I carabinieri della compagnia di Brindisi al comando del tenente Marco Colì indagano sull’accaduto. Quasi certamente l’episodio esula da un contesto malavitoso. E’ comunque da biasimare, però, l’irresponsabile che ha festeggiato in questo modo la notte di Natale, nella speranza che a qualcuno non venga la stessa idea anche in vista della notte di San Silvestro.