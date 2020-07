Colpi di pistola contro abitazione di imprenditore agricolo

CELLINO SAN MARCO - Dopo l’incendio di tre camion nell’azienda agricola, di nuovo nel mirino di della criminalità l’imprenditore Angelo Maci. Nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio sono estati esplosi colpi di pistola contro la sua abitazione, sita tra via Gigante e via Bari alla periferia di Cellino. I colpi sono stati uditi dal vicinato, in molti si sono precipitati per strada allarmati. La notizia è trapelata solo nelle ultime ore. Sul posto si recarono i carabinieri per il sopralluogo del caso. La famiglia Maci, a quanto pare non era in casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella tarda serata di venerdì 3 luglio, furono dati alle fiamme tre camion parcheggiati nello stabilimento della cantina Due Palme, sito in via San Marco, nei pressi del cimitero. Non è escluso che i due episodi non siamo collegati.