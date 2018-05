Coltivazione di marijuana e spaccio di cocaina: un arresto

FASANO - Piante di marijuana alte un metro, coltivate a casa, più cocaina. Di fronte a quanto scoperto dai carabinieri, è stato arrestato Michele Schiavone, 40 anni, di Fasano: è accusato di coltivazione e spaccio di sostanza stupefacente. E' ai domiciliari, in attesa dell'interrogatorio di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi.

La perquisizione nell'abitazione di Schiavone è stata eseguita dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fasano. Nell'appartamento sono stati trovati, stando a quanto reso noto dai carabinieri: "70 grammi di marijuana, otto piante della stessa sostanza, alte circa un metro, un grammo circa di cocaina, nonché di materiale per il confezionamento e la produzione, occultati nella camera da letto e in cucina". Tutto il materiale è stato sequestrato.

A Fasano, inoltre, i carabinieri hanno denunciato per ricettazione un uomo di 44 anni, originario di Brindisi, (G.G) perché il 2 maggio scorso, è stato trovato in possesso di una Fiat 500 rubata nella stessa mattinata a Torre a Mare, in provincia di Bari. La denuncia è stata sporta presso la tenenza di Mola di Bari da una giovane del luogo. Il veicolo è stato subito restituito alla legittima proprietaria.

