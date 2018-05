Aggressioni: l'Ordine dei Medici ottiene comitato con procura, Asl e questura

BRINDISI – “Partendo dall’ultimo sgradevole episodio che ha coinvolto il primario di Pediatria del P.O. Perrino di Brindisi dott. Fulvio Moramarco, aggredito nel suo reparto dal padre di un piccolo paziente al quale, peraltro era stato garantito il massimo dell’impegno professionale con risultati eccellenti, cui esprimiamo la massima solidarietà di tutti i colleghi della provincia, si vuole ancora una volta sollevare il problema delle violenze cui sono soggetti gli operatori sanitari negli ospedali, nelle sedi di guardia medica, negli ambulatori”.

E’ il preambolo che fa il presidente dell’Ordine provinciale dei Medici, Arturo Antonio Oliva, per illustrare il passo appena compiuto nei confronti delle istituzioni preposte alla sicurezza e all’ordine pubblico. “ Sono situazioni inaccettabili e l’invito alle autorità preposte è di fare di più per garantire la tranquillità necessaria agli operatori nell’espletamento delle loro delicate funzioni. Non si negano i tanti problemi che presentano le strutture sanitarie, l’ insufficienza di personale, le liste di attesa che esasperano , ma, in ogni caso sono problemi che non possono ricadere sui sanitari , terminale in contatto diretto con i pazienti”, afferma Oliva.

L’Ordine dei Medici si è fatto promotore dell’iniziativa di istituire un comitato tra Procura della Repubblica, Questura ed Asl, che si insedierà il 21 maggio2018, per affrontare una serie di criticità dell’organizzazione sanitaria in provincia, tra cui, al primo punto , c’ è proprio quella della protezione dei sanitari impegnati nelle loro attività di prevenzione e cura. Si spera, a questo punto, che sul tavolo finisca anche il recente ridimensionamento del posto fisso della Polizia di Stato presso l’ospedale Perrino: aggressioni e furti nei reparti richiedono una presenza stabile di questo presidio.