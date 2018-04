BRINDISI - Il commercio ha storicamente caratterizzato l’identità delle città. A partire dagli anni ottanta si sono fatte strada nuove tipologie di acquisto, sono sorti i centri commerciali, a cui successivamente si sono aggiunti le vendite on line e l’e-commerce. Oggi è necessario fare rete, offrire servizi qualitativamente migliori ed occasioni di intrattenimento per rivitalizzare e ripensare i centri urbani, per dare risposte ai residenti, ma anche ai turisti che visiteranno le città.

In questo quadro si inseriscono i Distretti urbani del commercio (Duc), previsti da apposita Legge Regionale, e istituiti con delibera dei consigli comunali in attuazione del bando regionale. Per illustrare le attività e le finalità dei Duc, la Regione Puglia, i Comuni in cui sono stati istituiti i distretti, Confcommercio Puglia e Confesercenti Puglia, hanno organizzato un convegno dal titolo “Commercio è Turismo - la sfida dei Distretti urbani per rilanciare le città”. L’evento si terrà lunedì 9 aprile, ore 10.00, a Palazzo Granafei Nervegna a Brindisi.

Dopo i saluti del commissario straordinario del Comune di Brindisi, Santi Giuffrè, relazionerà il prof Luca Tamini, dipartimento Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Interverranno Teresa Lisi, dirigente assessorato Sviluppo Economico Regione Puglia, e i presidenti dei sei Distretti Urbani del Commercio che sono stati istituiti in provincia di Brindisi. Concluderanno i lavori Giuseppe Chiarelli, Direttore regionale di ConfCommercio, e Salvatore Sanghez, Direttore Regionale Confesercenti. Il coordinamento è affidato a Giuseppe Marchionna, responsabile assistenza tecnica Duc.

Il professor Luca Tamini è autore di diversi libri tra i quali “Dismissioni commerciali e resilienza, nuove politiche di rigenerazione urbana”, libro che affronta il tema dei cambiamenti nelle abitudini di spesa dei consumatori, dalla crisi economica dell’ultimo decennio al consistente sviluppo dell’e-commerce, dall’esigenza di individuare nuove forme di utilizzo delle strutture di vendita di grandi dimensioni fino alla individuazione di strumenti urbanistici per contrastare la crescente presenza di negozi vuoti nei centri urbani.