Comune di Brindisi, eletti presidenti e vice delle commissioni consiliari

BRINDISI - Eletti i presidenti e i vice delle sette commissioni consiliari del Comune di Brindisi. Per la commissione Servizi sociali (I) è stato eletto Giuseppe Massaro (LeU), vice presidente Gianluca Quarta (Fi). Per la commissione Attività produttive (II): presidente Luana Mia Pirelli (Bbc), vice presidente Ercole Saponaro (Lega). Per la commissione Bilancio (III): presidente Teodosio Prete (Pd), vice presidente Carmela Lo Martire (Brindisi popolare). Per la commissione Urbanistica (IV): presidente Alessio Carbonella (Pd), vice presidente Roberto Cavalera (Fi). Per la commissione Pes (V): presidente Lorenzo Guadalupi (Pd), vice presidente Luciano Loiacono (Idea per Brindisi). Per la commissione Lavori pubblici (VI): presidente Alessandro Antonino (LeU), vice presidente Paolo Antonio Le Grazie (Movimento 5 stelle). Per la commissione Politiche ambientali (VII): presidente Livia Dell’Anna (Ora tocca a noi), vice presidente Umberto Ribezzi (Brindisi in alto).

“Da lunedì parte il calendario delle commissioni e il mio auspicio è che siano davvero il luogo delle idee, dello studio, dell’approfondimento e della consultazione nell’interesse della città per concretizzare il lavoro del consiglio comunale e quindi dell’amministrazione. Ai neo eletti presidenti e vice presidenti e a tutte e tutti i consiglieri i miei auguri di buon lavoro”, dichiara il presidente del consiglio comunale Giuseppe Cellie.