Comune di Brindisi, trasloco per dirigenti e dipendenti di diversi settori

BRINDISI – Tempo di trasloco per i dirigenti e i dipendenti di doversi settori del Comune. Spostamenti necessari per garantire sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro, dopo diverse richieste firmate dai responsabili delle ripartizioni e da alcuni rappresentanti sindacali, e in alcuni casi per avvicinare uffici affini e consentire maggiore dialogo, in maniera tale da garantire più incisività all'azione amministrativa.

I trasferimenti sono stati, infatti, ritenuti necessari dalla struttura commissariale e sono stati disposti con delibera adottata da Santi Giuffrè, con i poteri della Giunta, il 28 marzo scorso.

Per il settore della programmazione economica è stato deciso il trasferimento da via Casimiro in via Filomeno Consiglio, sistemazione che sarà la possibilità di avere contatti più diretti con il personale del settore Tributi, già di casa negli uffici che si trovano sotto i portici.

La sede del Pes sarà lasciata agli Affari Legali, al momento ubicati in via Ferrante Fornari. Per la Pubblica Istruzione, stando alla nuova piantina definita al Comune, la sede sarà al pian terreno di Palazzo di città, ingresso B, nelle stanze che saranno lasciate libere da dirigenti e dipendenti del servizio ecologia e igiene urbana. Questi ultimi saranno trasferiti nelle stanze lasciate libere dal settore Pubblica Istruzione. In questo caso si configura un’inversione.

Quanto, poi, alla ripartizione Trasporti, dagli uffici che si trovano al secondo piano di via Ferrante Fornari, sarà trasferita al piano rialzato di Palazzo di città, ingresso C. Infine, l’ufficio delle attività produttive lascia la sede di piazza Mercato per approdare al primo piano di via Ferrante Fornari.

Ad occuparsi dello spostamento di scrivanie, librerie, computer e altri complementi d’arredo saranno gli operai della Multiservizi, la partecipata del Comune di Brindisi.