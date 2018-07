Con infradito tenta di spegnere incendio di sterpaglie: ustioni ai piedi e agli stinchi

FASANO – Intervento dei vigili del fuoco e del personale de 118 a Fasano intorno alle 13 di oggi, sabato 14 luglio, per un incendio divampato nei pressi del canale di Pirro: un 82enne è rimasto ustionato ai piedi nel tentativo di spegnere il rogo. Si tratta di un residente della zona, l’incendio ha interessato una distesa di sterpaglie in un terreno privato, l'uomo ha cercato di spegnerlo a secchiate inoltrandosi tra le fiamme con le ciabatte infradito. Ha riportato ustioni alla pianta dei piedi e agli stinchi. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Il malcapitato è stato portato in ospedale.