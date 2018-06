Con mezzi pesanti in zona vietata: camionisti multati dalla Polizia locale

BRINDISI – Probabilmente pensavano che alle 6.30 del mattino avrebbero potuto agire indisturbati i due camionisti che alle prime ore del giorno di oggi hanno raggiunto piazza del Popolo e Corso Umberto I a Brindisi a bordo di mezzi pesanti la cui circolazione è vietata nel centro della città. Invece ad aspettarli c’erano gli agenti della Polizia locale, coordinati dal comandante Antonio Orefice, pronti a verificare il rispetto del codice della strada. Specie perché la zona in questione è caratterizzata da chianche e basolato che con il passaggio di mezzi pesanti rischiano di danneggiarsi. È già noto quanto le basole dei corsi brindisini sono sconnesse e pericolose.

I due, un uomo di Capurso (Ba) e un altro di Galatina (Le), dipendenti di due ditte diverse, hanno ricevuto una multa di 85 euro per aver circolato in “zona interdetta alla circolazione per categorie di veicoli superiori a 35 quintali per esigenze di prevenzione del patrimonio comunale”.

