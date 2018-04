Con pala meccanica e furgone assaltano cassaforte di supermercato

FRANCAVILLA FONTANA – Assalto con pala meccanica e furgoncino all’alba di oggi (mercoledì 3 aprile) nel centro commerciale Famila sito sulla via per Oria a Francavilla Fontana. Nel mirino la cassaforte esterna che corrisponde al retro dell’edificio, il colpo non è andato a buon fine per l’entrata in funzione del sistema di allarme collegato con la sala operativa di un istituto di vigilanza privato.

Sul posto si è recata una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana. I malfattori hanno lasciato sul posto i mezzi utilizzati per abbattere il muro, dalle successive verifiche è emerso che la pala meccanica era stata rubata poco prima a Latiano mentre il furgoncino a San Michele Salentino. Indagini sono state avviate per l’individuazione della banda.