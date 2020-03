Trovato con auto rubata: condanna definitiva e arresto

MESAGNE - I carabinieri della stazione di Mesagne hanno eseguito un ordine di esecuzione pena, emesso dal Tribunale di Brindisi, nei confronti di Daniele De Marco, 31enne del luogo. L’uomo deve espiare di 5 anni, 8 mesi e 17 giorni di reclusione, nonché 4 mesi di arresto, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale con l’aggravante della recidiva quinquennale e furto aggravato, commessi il 19 marzo 2015 quando fu trovato dagli stessi militari dell’Arma locale in possesso di una Lancia Y risultata rubata a Leverano. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, e in considerazione della situazione delle carceri, De Marco sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.

