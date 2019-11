Omicidio del clochard Aldo: condannato il minorenne reo confesso

BRINDISI – A quasi un anno dal delitto, è stato condannato il minorenne, 16enne all’epoca dei fatti, reo confesso dell’omicidio di Aldo, il clochard amato dai brindisini che se ne andava in giro con il suo inseparabile gattino Helios. L’omicida, di origine rumena, dovrà scontare dieci anni di reclusione. Il senzatetto, all’anagrafe Aid Abdellah, nato 56 anni fa a Parigi, fu ucciso a Palermo, sotto ai portici di piazza Ungheria, il 17 dicembre 2018.

La sentenza è stata emessa dal gup Antonella Pardo al termine del rito abbreviato celebrato al tribunale dei minori. Omicidio preterintenzionale e rapina aggravata i reati contestati dal pubblico ministero Paoletta Caltabellotta, che aveva raccolto la confessione del giovane e chiesto la condanna a 14 anni.

Aldo e il suo legame con Brindisi: l'intervista del novembre 2016

Aldo fu trovato riverso per terra con una profonda ferita al volto, a pochi passi dal giaciglio che condivideva con il gatto Helios. Era noto e benvoluto dai residenti e dai tanti che ogni giorno frequentavano la zona per lavoro. Immediate le indagini che portarono al fermo del ragazzo, residente a Ballarò. Il giovane, rintracciato grazie alle immagini di alcune telecamere, confessò quasi subito. "L'ho colpito con una spranga, ho preso i soldi e sono andato via", ammise durante l'interrogatorio. I soldi, il "patrimonio" di Aldo, erano appena 25 euro. Un'ulteriore conferma è poi arrivata dall'analisi delle tracce di sangue sul suo giubbotto da parte dei carabinieri della compagnia di piazza Verdi. “

Aldo, con il suo organetto, il gatto e i pochi averi che si portava appresso, sostava spesso sulla panchina ad angolo fra corso Umberto e via Conserva. Amava profondamente la città di Brindisi e la sua storia, come raccontò in una intervista rilasciata a BrindisiReport nel novembre 2016.